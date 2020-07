Red Bull geeft Max Verstappen extra vleugels voor Hungaroring

Komend weekend is de derde Grand Prix van het seizoen. Hiermee volbrengt de F1 de zogenoemde 'triple header', drie Grands Prix achtereenvolgend op elkaar. Het zijn fysiek en mentaal zware weken voor iedereen die bij de sport betrokken is, vooral in de paddock. Monteurs en engineers mogen niet naar huis reizen en moeten in hun 'bubbel' blijven.

Na de twee snelle Grands Prix op de Red Bull Ring in Oostenrijk is het nu de beurt aan het korte en bochtige circuit in Hongarije. De Hungaroring was vorig jaar de plek waar Max Verstappen zijn eerste pole position uit zijn carrière wist te halen.

Updates RB16 Hongarije

Dit jaar hopen Verstappen, Honda en Red Bull Racing dat opnieuw te bewerkstelligen. Door de achterstand op Mercedes zal er veel goedgemaakt moeten worden maar hier wil het Oostenrijkse team alles aan doen. Teambaas Christian Horner heeft al aangegeven dat alle updates meteen op de auto zullen komen om te kijken of ze daadwerkelijk effect hebben.

F1-journalist Albert Fabrega plaatst op zijn twitter een foto van een update van de RB16. Er is een extra T-wing aangebracht op de wagens van Verstappen en Albon, om zo meer downforce te genereren.