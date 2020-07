Christian Horner: "We zullen ons aan de corona regels houden in Boedapest"

Volgens Christian Horner zal de Formule 1 dit weekend het hoofd bieden aan de draconische maatregelen om verspreiding van het coronavirus in Hongarije te voorkomen. De teambaas van Red Bull verwijst naar het feit dat het Verenigd Koninkrijk en enkele andere niet-Europese burgers dit weekend volledig beperkt zullen zijn tot het circuit bij Boedapest of hun hotel.

Omdat de mogelijke straffen gevangenisstraf inhouden, ging het gerucht dat de Formule 1 het bezoek aan Hongarije zou afbreken. Volgens Horner zal de Formule 1-paddock zich echter houden aan de strikte regels: "Ik moet toegeven dat dit gezien de huidige omstandigheden niet geheel onverwacht was. Eerst en vooral gaan we naar Boedapest om te racen. Normaal gesproken brengen we zoveel tijd op de baan door dat we bij terugkomst in het hotel toch geen tijd hebben om de stad te verkennen."

"Onze focus zal liggen op wat er op het circuit gebeurt en niet op het ongemak om opgesloten te blijven in een hotelkamer. We weten dat we een gat moeten dichten om te vechten voor dit kampioenschap en dat is wat we zullen doen."

Verdediging Albon

Horner maakte ook van de gelegenheid gebruik om Alex Albon nogmaals te verdedigen tegen beschuldigingen dat hij niet snel genoeg is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Vooral na de tweede race in Oostenrijk kwam er veel kritiek op de jonge Red Bull-coureur.

"Laten we niet vergeten dat hij de week ervoor terugkwam van een sterk weekend waarin hij Lewis uitdaagde voor de overwinning. Het laat alleen zien hoe kort het geheugen is dat mensen hebben in de Formule 1 en ze snel dingen weer vergeten."

"Alex verbetert zijn ervaring, hij heeft een goed gevoel voor wat de auto doet en dat is heel bemoedigend. We willen allemaal dat hij slaagt en laten we niet vergeten dat hij slechts elf races met het team heeft gedaan terwijl Max in zijn zesde seizoen zit."