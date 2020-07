Ferrari-teambaas Binotto: "Ons doel in Hongarije is om veel punten te scoren"

Ferrari zit midden in een crisis en is blij dat het komend weekend alweer kan gaan racen. Met wat geluk kan het team dit weekend wel presteren en de desastreuze Grand Prix van Stiermarken achter zich laten. De crisis waarin Ferrari zit kwam niet alleen door de aanrijding in de eerste ronde.

Teambaas Mattia Binotto ligt onder vuur en zijn hoofd ligt op het hakblok. De Italiaanse pers heeft hem in het vizier en de top van Ferrari zou al bezig zijn om hem te vervangen. Voorlopig geeft hij nog leiding aan het Italiaanse team dus richt hij zich op de eerstvolgende Grand Prix

Zoveel mogelijk punten scoren

De teambaas wil vooruit kijken en hoopt op een beter weekend: "We weten dat het prestatieniveau van onze auto niet overeenkomt met onze verwachtingen, noch die van onze fans, maar we werken op elk gebied hard om zo snel mogelijk te verbeteren. Ons doel dit weekend is simpel en duidelijk: zoveel mogelijk punten scoren. Om dat te doen, moeten we perfect werken op elk gebied, van de coureurs tot de voorbereiding van de auto tot hoe we op het circuit werken, tot aan de betrouwbaarheid."

Op een klein en kort circuit als de Hungaroring, waar inhalen lastig is, komt het vaak aan op een goede kwalificatie. Daardoor zal het nog een hele uitdaging worden voor Ferrari om met beide auto's in de punten de eindigen. Binotto is zich hiervan bewust: "Aangezien het inhalen in Hongarije, in tegenstelling tot Oostenrijk zelden voorkomt, betekent dit dat het bandenmanagement over een enkele ronde en een goede voorbereiding op de kwalificatie van cruciaal belang zijn."