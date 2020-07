'Antonello Coletta moet nieuwe teambaas van Ferrari worden'

Mattia Binotto heeft zich goed in de nesten gewerkt bij Ferrari. De teambaas betrok zijn functie nadat Maurizio Arrivabene moest vertrekken en leek de ideale opvolger. Hij was vroeger de motor-engineer van Michael Schumacher en al lang werkzaam bij het Italiaanse team.

Sinds zijn aantreden is er veel gebeurd en even leek het erop dat Binotto de boel aan de praat kreeg doordat Ferrari vorig jaar vanuit het niets na de zomerstop ineens zelfs domineerde. Niets bleek minder waar. Het team uit Maranello had lopen sjoemelen met de motor en maakte geheime afspraken met de FIA.

Opvolger is in het vizier

Na de desastreuze seizoensstart is de top van Ferrari het zat. John Elkann en Louis Camilleri zijn bereid om drastische maatregelen te nemen als Ferrari niet snel vooruitgang boekt, zo beweren Italiaanse media. De opvolger van Binotto is al in huis: Antonella Coletta.

Corriere della Sera schrijft: "Elkann en Camilleri hebben een plan en dat is om Antonella Coletta aan te stellen als teambaas. Hij staat momenteel aan het hoofd van de sportactiviteiten bij Ferrari waaronder het F1 Clienti-programma en GT-races."

Een dergelijke drastische verandering heeft de steun van velen in de Italiaanse media. Volgens een verslaggever van de Duitse televisie RTL kon Binotto zijn baan echter in ieder geval de rest van het seizoen behouden. Journalist Felix Gorner zei dat hij denkt dat de 50-jarige Italiaan 'tenminste tot de winter' de baas zal blijven.