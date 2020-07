Flavio Briatore: "Ferrari had Charles Leclerc een boete moeten geven"

Charles Leclerc had een boete van Ferrari moeten krijgen omdat hij tegen zijn teamgenoot in Oostenrijk uit de wedstrijd had gereden. Dat is de mening van voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore, nadat Leclerc de schuld op zich nam van een incident dat door Bernie Ecclestone aan de krant Bild werd beschreven als 'gênant voor Ferrari'.

De berouwvolle 22-jarige noemde zichzelf zelfs een 'asshole' voor de Franse omroep Canal Plus.

Een ramp voor Ferrari

Flavio Briatore zegt op zijn beurt tegen de Italiaanse radio Rai: "Vettel weet dat hij weggaat en hij gaat Leclerc niet helpen, maar Seb dacht niet dat iemand hem op die manier zou aanvallen. Twee auto's die op 300 meter eruit liggen is een ramp. De engineers monteurs en Ferrari moeten worden gerespecteerd."

"In die situatie had het geen zin om risico's te nemen, maar vereist het een beetje discipline. De auto is niet van de coureur, maar van het team. De coureurs moeten het werk van het team respecteren."

'Ik zou hem een boete van vijf tot tien procent van zijn salaris hebben opgelegd, de enige manier om de coureurs te bereiken is met hun geld. Dan dringt het pas echt tot ze door", zo sloot de Italiaan af.