Aston Martin heeft Sebastian Vettel contract aangeboden

De afgelopen weken was er veel speculatie rondom de toekomst van Sebastian Vettel. De Duitser vertrekt na dit seizoen bij Ferrari en wordt vervangen door Carlos Sainz. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, Red Bull Racing en zelfs Renault heeft met de viervoudig wereldkampioen gesprekken gevoerd maar het lijkt dan toch Aston Martin te worden.

Het goed ingevoerde Bild, dat altijd nauw in contact staat met Vettel, meldt dat hij op het punt staat om een contract te tekenen bij Aston Martin. Het huidige Racing Point wordt volgend jaar veranderd in Aston Martin en wil graag een goede coureur aantrekken. Mede-eigenaar van het team is Toto Wolff, de teambaas van Mercedes.

Dat zal ook een bindende factor zijn geweest voor Vettel om eventueel te kiezen voor Aston Martin, net als de Mercedes-motor die achterin ligt. Daarnaast is vrijwel het hele pakket, inclusief chassis een Mercedes aangezien het niet voor niets de 'roze Mercedes' wordt genoemd.

Red Bull heeft geen plek

Zijn voormalig werkgever Red Bull Racing heeft in ieder geval aangegeven geen plek voor hem te hebben. Teambaas Christian Horner zei afgelopen weekend tegen Sky F1: "Ik denk dat hij een aantal keuzes tot zijn beschikking heeft, ik neem aan dat dit Racing Point betreft, ofwel een jaar eruit en dan over een jaar zijn opties opnieuw bekijken."

"Ik denk niet dat Lance zal worden ontslagen! Natuurlijk, coureurscontracten met de teams, je weet nooit wat er in staat, het is alleen de Contract Recognition Board die ze volledig in het oog heeft. Ik weet zeker dat ze misschien opties hebben, of clausules, of wat dan ook. Maar dat zijn onze zaken niet."