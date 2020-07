Cyril Abiteboul wil stabiliteit bij Renault

Cyril Abiteboul heeft toegegeven dat Renault de afgelopen jaren te vaak van coureur is veranderd. Sinds het in 2016 terugkeerde naar F1 als een volledige constructeur, heeft het Franse fabrieksteam zijn coureurs elk seizoen veranderd en zal deze trend voortzetten met Fernando Alonso die volgend jaar zich bij het team zal voegen.

Teambaas Abiteboul zei echter dat Renault zich tot dusver heeft ontwikkeld om voor het hele project een coureur van wereldklasse aan te trekken. Tegenover Canal Plus zei Abiteboul: "Het was één van de dingen die we in 2015 hebben gebouwd, tijdens deze lange periode van aarzeling van buitenaf gezien. Er was een roadmap op het vlak van de coureurs, met een wereldkampioen als coureur voor ongeveer deze periode. Dus dit is in feite de uitvoering van een plan."

Spijtbetuiging

Renault verwachtte echter niet dat hij Daniel Ricciardo voor 2021 aan McLaren zou verliezen. Abiteboul geeft aan dat dit één van de weinige dingen is waar hij spijt van heeft: "Het is niet goed om elk jaar van coureur te wisselen. Ik denk dat we daarvoor iets kwijtraken. Wat de omstandigheden betreft kan ik niet veel spijt hebben. Ik heb een spijt die ik niet zal specificeren, maar ik heb er geen spijt van dat ik hier ben aangekomen."

Alonso kan alles besturen

Ten slotte zegt Abiteboul dat het niet nodig is dat Alonso na twee jaar opnieuw acclimatiseert naar de Formule 1 door deel te nemen aan de vrijdagsessies dit seizoen.

"Fernando kan bijna alles besturen dat vier wielen heeft, zelfs drie wielen. Ik maak me niet veel zorgen. Er is nu meer druk van de aerodynamica tijdens het rijden en als er meer belasting is, is het voor een coureur als hij vrij gemakkelijk om zich aan te passen."