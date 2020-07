Horner waarschuwt : "Iedereen moet zich zorgen maken over Racing Point"

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat de prestaties van Racing Point in de Grand Prix van Stiermarken als een waarschuwing voor alle teams moeten dienen. Sergio Perez viel Alexander Albon aan voor de vierde plaats in de slotfase van de race, maar viel terug nadat hij zijn voorvleugel op de Red Bull had beschadigd. Horner heeft echter kennis genomen van de snelheid waarmee Perez zijn rondjes draaide op de Red Bull Ring.

Andere teams zijn niet blij met Racing Point, dat met haar wagen de RP20 een exacte kopie van de Mercedes uit 2019 op de baan heeft gezet. Red Bull-teambaas Horner denkt er het zijne van: "Ik denk dat iedereen zich zorgen zal maken over de Racing Point. Ik bedoel, Perez was op dat moment in de race sneller dan een Mercedes. Ondanks het feit dat Bottas op banden reed die een rondje ouder waren dan die van Racing Point, was Perez drie of vier tienden sneller. Het was dus een zeer indrukwekkend tempo dat ze lieten zien."

Gevecht Albon met Perez

Horner is blij met de manier waarop Alexander Albon zichzelf verdedigde ten opzichte van Sergio Perez in de Racing Point. Hij geeft zijn tweede coureur een pluim: "Ik denk dat Alex ongelooflijk goed heeft gereden om hem achter te houden. Maar ook, als je kijkt naar het tempo van Alex op die band versus Bottas, was dat opsteker die we dat konden gebruiken met een auto die geen schade had."