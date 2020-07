Ross Brawn: "Druk op Ferrari zal in de media toenemen"

Formule 1-directeur Ross Brawn zegt dat Ferrari nog een 'lange weg te gaan heeft', aangezien het sterk terug wilde keren tijdens de tweede race in Oostenrijk, nadat de eerste race uit was gelopen op een fiasco, ondanks de tweede plaats van Charles Leclerc die de snelheid maskeerde.

Na een moeilijke eerste race van het seizoen versnelde Ferrari de ontwikkeling van de auto en bracht het upgrades naar de Grand Prix van Stiermarken. Maar de upgrades konden hun waarde niet laten zien in de kwalificatie, en de hoop om tijdens de kwalificatie gegevens te verzamelen werd zeer beperkt na een botsing tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de eerste ronde van de race.

Pijnlijke situatie

Ross Brawn schrijft in zijn column voor Formula1.com na de race dat de Ferrari-coureurs 'een doodzonde' tijdens het racen hebben begaan. De voormalig top-werknemer van Ferrari schrijft: "De Grand Prix van Stiermarken was een ander sensationeel race-spektakel met gevechten door het hele veld. Het was een raceweekend om te vergeten voor Ferrari, waarbij hun coureurs een doodzonde begingen door op elkaar te botsen en beide auto's uit de race te knallen in de eerste ronden."

"Als teambaas wil je dat nooit zien gebeuren maar dit zal Ferrari nog meer pijn doen, aangezien ze hard hebben gewerkt om hun opgewaardeerde aerodynamische pakket een week eerder dan gepland naar Oostenrijk te brengen. De botsing tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc beroofde het team van de kans om het nieuwe pakket te analyseren."

Druk in de media

Brawn voegt eraan toe dat Ferrari na de ontwikkeling in Stiermarken te maken zal krijgen met de toegenomen mediadruk. Brawn: "Charles was erg goed in het aanvaarden van de schuld van het ongeluk, maar het helpt niet. Dat gezegd hebbende, het is sport en deze dingen kunnen gebeuren, en nu lijkt het erop dat de ingenieurs in de fabriek nog meer werk moeten verzetten."

"Eén van de grootste problemen voor Ferrari is dat van alle teams op de grid, de druk in de media. Zeker in Italië zullen ze onder een vergrootglas komen te liggen. Ik weet uit eigen ervaring dat de mediadruk in Italië ongelooflijk intens kan zijn, en je moet ervoor zorgen dat het je mensen niet bereikt."

"Het management moet ermee omgaan en ervoor zorgen dat het personeel het vertrouwen behoudt en gefocust blijft op wat er moet gebeuren. Ze zullen het niet van de ene op de andere dag omdraaien en er is een lange weg te gaan. Ze moeten erachter komen of er een fundamenteel probleem is met de auto, en ze moeten er snel achter komen, want ze zijn duidelijk ver verwijderd van het tempo."