Schumacher: "Denk niet dat Ferrari punten had gescoord"

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorlopig voorbij en de eerste twee races in de Formule 1 zijn gereden. Ferrari heeft echter een nieuwe crisis en dat is aan alle kanten te zien. De resultaten zijn slecht, de motor loopt niet, de wagen presteert niet zoals het moet en twee teamgenoten die naarstig op zoek zijn naar punten-finishes rijden elkaar van de baan.

Het eerste weekend in Oostenrijk was er al één om niet over naar huis te schrijven, waarbij de gedachte was dat het niet erger kon. Dat bleek ijdele hoop want ook tijdens het tweede weekend ging het faliekant mis bij het team uit Maranello. Tijdens de kwalificatie reed Sebastian Vettel zich naar P10 in de regen, terwijl Charles Leclerc in Q2 strandde met een 11e plaats. Dat was echter niet alles voor Leclerc, want hij bleek Daniil Kvyat te hebben opgehouden en kreeg hiervoor drie plaatsen gridstraf.

Tijdens de race hoopte het Italiaanse team een beter resultaat te kunnen scoren maar Charles Leclerc gooide deze hoop meteen weg in bocht 3. Een wanhoopsactie om teamgenoot Vettel in te halen zorgde voor een kapotte achtervleugel bij de Duitser en zijkant en vloer bij de Monegask. Het gevolg was dat beide Ferrari's binnen een paar ronden uitgeschakeld waren en 0 punten scoorden.

Catastrofale crisis

De Italiaanse kranten maken gehakt van Ferrari. Zo omschrijft Tuttosport de periode waarin Ferrari zit als een 'donkere crisis'. Het team begaf zich al op een dieptepunt maar wat er gisteren is gebeurd maakt het alleen maar erger.

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher was bij Sky Duitsland in de studio. Hij denkt niet team het team punten had gescoord, ook al hadden ze het einde van de race gehaald: "De race die ze hebben laten zien, die paar ronden, waren catastrofaal. Ik betwijfel of ze in de punten waren gekomen als ze de finish hadden gehaald."

"De situatie waarin Ferrari zich begeeft is slecht. Ik denk niet dat Mattia Binotto veel zal slapen de komende nachten."