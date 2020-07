Daniel Ricciardo: "Ik heb gevraagd om een team order te geven"

Daniel Ricciardo is onvermurwbaar dat hij niet iets geks zou hebben gedaan nadat hij dit seizoen voor het eerst wiel aan wiel reed met zijn nieuwe teamgenoot bij Renault, Esteban Ocon. De Australische en Franse coureur reden op verschillende bandenstrategieën tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Ricciardo reed op de medium band terwijl hij flink inliep op Ocon, die veel slijtage op zijn banden kende.

Het kwam tot een gevecht op de baan en Ocon verkocht zijn huid duur voor een paar ronden voordat Ricciardo uiteindelijk met behulp van DRS voorbij schoot in ronde 19 en uiteindelijk als achtste eindigde, terwijl de Fransman met een koelprobleem moest stoppen.

Teamorders

Ricciardo had zijn eerste kennismaking met Ocon en zei na afloop: "Het is de eerste keer dat we van wiel aan wiel aan het racen waren. Als er een beweging was, zou ik voor het gat zijn gegaan, maar ik zou duidelijk niet iets geks doen, vooral omdat ik vroeg in de race merkte dat we verschillende strategieën hadden. Als ik hem niet had kunnen inhalen verwachtte ik eerlijk gezegd dat de teamleiding had ingegrepen om van posities te wisselen. Ik denk dat ik een beetje verbaasd zou zijn geweest als ik dat niet had gekregen."

Ricciardo heeft bevestigd het team te vragen of ze teamorders zouden implementeren om hem in staat te stellen Ocon in te halen, voordat hij uiteindelijk toch uit eigen beweging de inhaalactie voltooide. De Renault-coureur: "Ik stelde een algemene vraag omdat ik voelde dat ik opgehouden werd door die groep, dus ik zei gewoon 'Kijk jongens, ik ben momenteel een stuk sneller'. Dus ik stelde de vraag aan het team, kunnen we posities wisselen?"

"Het was duidelijk dat we verschillende strategieën hadden, ik reed op de mediums, Esteban op zacht. Ik denk dat het in het begin van de race niet verstandig is om te vechten en tijd te verliezen met een gesplitste strategie, dus stelde ik de vraag."

"Het lukte mij om in te halen en ik geloof dat het team anders snel aan Esteban had laten weten om mij voorbij te laten. Als het niet die ronde was, zou het vlak erna wel zijn gebeurd. Het is besproken op de pitmuur. Ze konden zien dat we allebei tijd aan het verliezen waren op de concurrentie. Het team had echt wel ingegrepen."