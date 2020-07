Lewis Hamilton na overwinning: "Ik ben blij en wil iedereen bedanken"

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Stiermarken eenvoudig gewonnen. De Brit kwam geen enkele ronde in gevaar en wist zichzelf vanaf de start genoeg ruimte te geven om niet ingehaald te worden.

Tijdens de kwalificatie was hij iedereen al de baas en ook in de race was de zesvoudig wereldkampioen met man en macht de baas op het circuit. Mercedes behaalde dit weekend weer een 1-2 in Oostenrijk, de laatste was in 2015. Max Verstappen leek even de nummer twee te worden, maar Valtteri Bottas wist Verstappen in ronde 66 in te halen, echter pakte Verstappen de Fin snel terug. Daarna was het in rondje 67 gebeurd. Lewis Hamilton was vervolgens te ver weg en kwam nooit in de problemen.

Veel dank aan het team

Dat het een vrij eenvoudige race was, was de 35-jairge coureur het mee eens en daar bedankt hij het team voor. "Ten eerste moet ik het team hartelijk bedanken. Het team heeft fantastisch werk geleverd met de strategie en om van de kerbs af te blijven en de overwinning mee naar huis te nemen."

Hamilton is erg blij met zijn overwinning en kijkt ernaar uit om weer in zijn bolide te racen volgend weekend. "Ik probeerde de snelste ronde te krijgen, maar op 40 ronden oude mediums was het niet mogelijk om dat te kunnen halen. Ik ben blij met de overwinning dat voelt als een lange tijd geleden. Ik kijk ernaar uit om volgende week weer te mogen racen, ik hou er van."