Norris baalt: "In Q3 werd de rugpijn heftig en het zicht maakte het er niet beter op"

McLaren laat de laatste tijd zichzelf steeds meer zien. Het team uit het Engelse Woking wist tijdens de eerste race in Oostenrijk op het podium te komen (P3) met Lando Norris. Voor de tweede race staat het team ook al op de kaart, want Carlos Sainz reed de derde snelste tijd in een natte kwalificatie. Lando Norris wist uiteindelijk op P6 te finishen, maar dat was niet zonder pijn.

Norris heeft rugklachten

Al een aantal dagen loopt Lando Norris met rugklachten rond. De Brit is gisteren zelfs tijdens een vrije training gemasseerd om zo minder te voelen van zijn rug. Gelukkig was de derde vrije training geannuleerd en kon Lando Norris zijn rug sparen voor de kwalificatie. Dat had de coureur met nummer vier wel nodig, want tijdens de derde sessie in de kwalificatie werd de pijn te hevig: "Q1 en Q2 viel mee qua pijn, maar Q3 was het erg pijnlijk. Ik probeerde er gewoon aan te wennen. Het zicht was het ergste pijnpunt dat we konden hebben. Je kunt de auto niet voor je zien."

Positie op baan in Q3 niet goed voor Norris

Lando Norris was niet blij met zijn positie tijdens de derde kwalificatiesessie. Ik zat in de verkeerde positie in Q3. Ik zat achter de Renault van Ocon of Ricciardo en ik kon de sporen die de andere auto’s hadden gemaakt niet zien. Daarna had ik wat last van aquaplaning en dat waren gevaarlijke momenten. Het was lastig, maar wel leuk."

Terugkomen op zijn rugpijn zegt hij: "Ik weet niet wat het is. Er zit iets in. Als ik op de rem trap en dan de G-Force-compressie krijg ik pijn."

Lando Norris heeft ook nog een gridstraf aan zijn broek hangen van drie plaatsen. De Brit haalde een Formule 1-bolide in onder een gele-vlag-situatie en start daardoor morgen op P9 voor Sebastian Vettel.