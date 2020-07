Carlos Sainz: "Dit was mijn moeilijkste kwalificatie ooit in de Formule 1"

McLaren doet het de laatste tijd erg goed. Het team uit Woking wist tijdens de eerste race in Oostenrijk op het podium te komen met Lando Norris. Voor de tweede race staat het team ook al op de kaart, want Carlos Sainz reed de derde tijd in een natte kwalificatie.

De Spanjaard zat er de hele kwalificatiesessie met zijn teamgenoot Norris al dichtbij, maar na een superronde van de coureur met nummer 55 kwam hij op de derde positie. Hij start morgen achter de snelste man in de regen Lewis Hamilton en zijn concurrent Max Verstappen.

De sessie was nat en daardoor vond Sainz het een extra goede prestatie: "Erg blij om mezelf zo te kunnen laten zien. Back-to-back P3 voor McLaren. Dit was een van de zwaarste sessies in Formule 1, zoveel aquaplaning. Je probeert steeds de auto bij te stellen. Ik was er best enthousiast over. De auto is beter in racepace dan wij hadden gedacht en helemaal in de kwalificatie."

Op de vraag of hij deze positie morgen vast kan houden, antwoordde hij kort en duidelijk. "Vrijdag zagen we dat het tempo van Ferrari en Racing Point goed is, maar ik heb ook Alex Albon en Valtteri Bottas achter de rug en dan kan ik in mijn eigen tempo gaan zitten."

Morgen start zijn teamgenoot Lando Norris met drie plaatsen gridstraf, deze liep hij vrijdag op in de vrije training. Achter hem volgen de Ferrari’s.