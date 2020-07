Max Verstappen: "Mijn laatste ronde was niet goed genoeg"

Max Verstappen kwalificeerde zich op de tweede plaats voor de Grand Prix van Stiermarken. De Nederlander zal hierdoor net als vorige week vanaf de tweede plaats starten, op hetzelfde circuit als waar er vorige week geracet werd. Na afloop zei Verstappen in gesprek met Paul di Resta dat het een lastige kwalificatie was.

De 22-jarige Red Bull-coureur had het moeilijker naarmate er meer regen op het circuit kwam: "Ik denk dat de kwalificatie over het algemeen goed was. In Q3 regende het veel meer dan daarvoor. Met meer regen hadden we het moeilijker om de wagen onder controle te houden."

"De tweede plaats is goed alleen was het erg lastig om te rijden. Mijn laatste rondje was goed maar niet goed genoeg om Lewis te verslaan."

Morgen goede kans

Tot slot kwam de Nederlander terug op het slechte zicht. Hij klaagde diverse malen over de boordradio dat hij niets zag: "Ik kon echt helemaal niets zien, het is zo moeilijk kijken. Zelfs als je 6 seconden achter iemand rijdt kan je niets zien op de punten waar je moet remmen. In het droog hebben we morgen in ieder geval een goede kans."

Bekijk hieronder de laatste ronde van Max Verstappen waarbij hij spinde doordat Sebastian Vettel vlak voor hem reed.