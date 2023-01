Herbert verlaat Sky Sports, mogelijk ook Di Resta weg

De Formule 1 kan vandaag de dag op veel verschillende manieren worden bekeken. Veel mensen kijken de sport via het Britse Sky Sports. De volgers van deze Britse zender zullen echter moeten gaan wennen aan een vernieuwde line-up. Twee bekende gezichten gaan de zender waarschijnlijk verlaten.

Sky Sports werkt al jaren met een enorm sterk bezet analistenteam. Onder andere voormalig wereldkampioenen Damon Hill en Jenson Button verzorgen de analyses. Ook Johnny Herbert en Paul di Resta zijn al jaren onderdeel van de analistenploeg van Sky, beide lijken nu echter de Sky-deur achter zich dicht te gaan trekken.

Instagram

Herbert zorgde gisteren voor de nodige opschudding. De Britse oud-coureur plaatste een opvallend bericht op Instagram. Herbert plaatste een foto van het Sky Sports-team met als bijschrift: "Going to miss this team." Met dit bericht lijkt Herbert zijn vertrek te bevestigen. Volgens het Britse Mirror Sport gaat niet alleen Herbert weg, ook Di Resta zou de zender gaan verlaten.

Alhoewel Sky Sports nog niets heeft bevestigd over het vertrek van Herbert en di Resta, lijkt het erop dat dit wel snel zal gaan gebeuren. Een woordvoerder van Sky heeft het nieuws wel bevestigd bij Mirror Sport: "Johnny was sinds 2012 een belangrijk onderdeel van ons Formule 1-team. We gaan zijn humor en zij grote persoonlijkheid missen en we bedanken hem voor zijn energie en enthousiasme in de afgelopen elf jaar. Iedereen wenst hem het beste voor de toekomst."