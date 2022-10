Wedstrijdleiding ontvangt kritiek voor uitblijven DRS-activatie

De Grand Prix van Singapore was afgelopen weekend één groot chaotisch spektakelstuk. De start van de race werd een uur uitgesteld vanwege hevige neerslag. Toen de Grand Prix eenmaal van start ging had de wedstrijdleiding hun handen vol aan incidenten, Safety Cars en allerlei andere dingen. Het kwam ze op de nodige kritiek te staan.

De stewards kregen gisteravond laat veel kritiek vanwege het uitblijven van een beslissing in de zaak omtrent een mogelijke overtreding van Sergio Perez achter de Safety Car. Uiteindelijk kreeg Perez wel een tijdstraf maar behield hij zijn zege. De wedstrijdleiding kreeg dan weer veel kritiek vanwege het uitblijven van het activeren van het DRS-systeem.

De DRS werd niet voor geruime tijd niet geactiveerd. Het was opvallend aangezien de coureurs al geruime tijd op de slicks reden. In de slotfase kregen de coureurs pas de beschikking over de DRS en volgens Sky Sports-analist Paul di Resta is dit foute boel: "Zelfs in de kwalificatie moesten ze de DRS vrijgeven. Ik denk dat je de DRS zelfs kan gebruiken met de inters. Deze auto's hebben zoveel downforce, dat helpt bij het racen zoals we zagen in Imola. De coureurs moeten hier naar vragen in de debrief. Het is duidelijk dat we dit nu nodig hebben, dus gebruik het."