Updates lijken voor Ferrari te werken

Ferrari is ervan overtuigd dat het ten opzichte van afgelopen weekend in Oostenrijk winst heeft behaald met de introductie van upgrades voor de tweede race van het seizoen. Het Italiaanse team koos ervoor om de ontwikkeling te versnellen en upgrades te brengen voor de Grand Prix van Stiermarken, die oorspronkelijk bedoeld waren voor de Grand Prix van Hongarije.

Sebastian Vettel slaagde er afgelopen zaterdag niet in om door te gaan naar Q3 en vocht de hele race met zijn auto. Na de race vertelde hij blij te zijn dat hij maar één keer had gespind na een incident met Carlos Sainz.

Ferrari boekt vooruitgang

De Duitser is blij met de vooruitgang van de auto na de training van vrijdag en verklaarde dat deze 'een stuk beter was dan vorige week'. Uiteindelijk eindigde Vettel op de zestiende plaats tijdens de training nadat zijn snelste ronde was verwijderd omdat hij de circuitlimieten overschreed.

De 33-jarige Ferrari-coureur zegt hierover: "Als je naar de tijden kijkt, hebben ze mijn snelste ronde gewist en was het geen geweldige dag voor mij qua rondetijden. Aangezien ik denk dat sommige mensen morgen regen verwachten, moeten gewoon voorbereid zijn voor het geval de kwalificatie wordt verplaatst naar zondag. Het belangrijkste van onze kant was om voor de upgrade te zorgen die we brachten, stap voor stap zetten we dingen op de wagen en het lijkt positief te zijn."

"We moeten nog een kijkje nemen en de juiste balans vinden waar de auto het het beste mee rijdt. Zoals ik al zei, we hebben wat dingen geprobeerd, normaal huiswerk. Ik heb wat remmen geprobeerd, ik moet nog steeds een beter ritme krijgen, zeker na afgelopen weekend. Ik voelde me vandaag al een stuk beter. De hele dag was het meteen een andere auto. Het is niet echt mogelijk om de twee wagens van vorige en deze week te vergelijken, er was zo'n groot verschil. Nu hoop ik dat het zo blijft."