Max Verstappen: "Monaco en Silverstone zijn geen leuke F1-circuits"

Max Verstappen heeft Silverstone en Monaco uitgekozen als circuits waar hij niet echt van geniet om met Formule 1-auto's te racen. De twee circuits zijn doordrenkt met racegeschiedenis en zijn twee van de gewaardeerde juwelen in de Formule 1, maar de Nederlander is geen van beide een grote fan.

Silverstone en Monaco niet leuk

Het belangrijkste probleem van Verstappen met deze specifieke circuits is dat hij niet op maximale snelheid kan racen. In gesprek met de Volkskrant zegt de Limburger over het circuit van Silverstone: "Ik vind dat een heel mooi circuit, maar niet met Formule 1-auto's. We rijden daar 85 procent vol gas. Er zijn daar eigenlijk maar twee echte bochten."

"De kwalificatie in Monaco is ook super uitdagend, maar in de race rijdt iedereen zo langzaam, dus de race zelf is nooit echt leuk, behalve als je vooraan rijdt. Dan ben jij degene die iedereen tegenhoudt. De rest rijdt dan achterop. Je rijdt met ongeveer 50 tot 60 procent van je kunnen."

Spa-Francorchamps favoriet

De circuits waar Max Verstappen wint zijn niet meteen favoriet op zijn lijstje: "Als ik ergens win, is dit niet automatisch mijn favoriete circuit. Ik vind Spa-Francorchamps het mooiste circuit, ook al heb ik daar maar één keer op het podium gestaan. We hebben bij Red Bull nooit een auto gehad die het daar goed deed vanwege de lange, rechte stukken. Daar is het echt old school."

'Als je een fout maakt, sta je in de grindbak of tegen de muur. Daar is het gevaarlijker dan op andere circuits. Dat vind ik leuk."

Eigen circuit Max Verstappen

Als Verstappen zijn eigen circuit zou ontwerpen, zou hij de beste stukjes van elk circuit nemen en ze allemaal samenbrengen om een ​​episch circuit te vormen.

De Red Bull-coureur zegt hierover: "Je kunt natuurlijk niet kiezen waar je rijdt, maar als ik een circuit zou kunnen ontwerpen, zou ik wel weten wat ik zou bouwen. Allereerst moet je kunnen inhalen. Misschien zou ik sommige bochten een beetje aanpassen, zodat je elkaar een beetje beter kunt volgen. Ik zou enkele van de beste elementen uit alle circuits halen en er één van maken. Ik vrees dat het circuit zo'n 15 kilometer lang zal zijn!"