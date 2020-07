CEO Renault geeft goedkeuring voor contract Fernando Alonso

Diverse bronnen in de media melden dat Fernando Alonso in 2021 zeker met Renault zal terugkeren naar de Formule 1. Aan het begin van deze middag zou de Franse fabrikant het officieel bekend willen maken.

Dinsdag meldden dat Spaanse media, met de Spaanse radio Cadena SER en Movistar-correspondent Noemi de Miguel die het nieuws de afgelopen dagen had bekend gemaakt, bezig was om de opvolger van Daniel Ricciardo woensdag bekend te maken. Spaanse bronnen beweren dat er om 13.00 uur lokale tijd een persconferentie zal plaatsvinden.

De verwachting is dat er voor de 38-jarige Alonso een tweejarige deal is getekend, inclusief een optie voor een derde seizoen in 2023. Tegen het einde van het volledige contract is de voormalige tweevoudig wereldkampioen van Renault 42 jaar oud.

Nieuwe CEO Renault

La Gazzetta dello Sport uit Italië beweert dat de deal is goedgekeurd door de nieuwe in Milaan geboren CEO van Renault, Luca de Meo.

Toen hem deze week naar Alonso werd gevraagd, vertelde Red Bull-ster Max Verstappen aan Speed ​​Week: "Ik bewonder hoe hij, zelfs met een mindere auto, dankzij een goede start of een goede eerste ronde altijd betere resultaten behaalde dan de auto verdiende."

"Hij is een echte vechter. Hij is misschien een moeilijke teamgenoot, maar het komt erop neer dat je moet proberen het beste uit jezelf te halen als je wilt winnen", voegde de Nederlander toe.

Alonso's teamgenoot in 2021 wordt Esteban Ocon, die afgelopen augustus een contract voor twee jaar sloot met het in Enstone gevestigde team.