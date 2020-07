Directeur Ferrari steunt teambaas Mattia Binotto

Mattia Binotto staat onder druk als teambaas bij Ferrari. Het Italiaanse team heeft vorig jaar gesjoemeld en sinds het de motor heeft moeten aanpassen van de FIA zijn de prestaties slecht te noemen. Uiteindelijk is men altijd op zoek naar een zondebok en zeker bij Ferrari rolt dan vaak de kop van de teambaas als eerste.

Hij krijgt echter steun van de CEO van Ferrari. Louis Camilleri heeft vertrouwen uitgesproken in teambaas Mattia Binotto na de slechte start van het seizoen 2020 in Oostenrijk. Het team uit Maranello maakt momenteel haast met de geplande update voor Hongarije, zodat minimaal een paar onderdelen dit weekend hun debuut kunnen maken op de SF1000, die zeer onrustig oogt in de handen van Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

Doordat de nieuwe auto aanzienlijk langzamer is dan zijn voorganger van 2019 op hetzelfde circuit, worden er nu vragen gesteld over het leiderschap van Binotto. Nick Heidfeld zegt hierover: "Er valt veel te zeggen over het aanstellen van een nieuwe teambaas."

Ralf Schumacher voegde toe: "In het voetbal zouden we het op dit moment hebben over een trainerswissel."

CEO steunt Binotto

Louis Camilleri, CEO van Ferrari, ondersteunt Binotto echter voorlopig. Camilleri sprak de volgende woorden uit: "We staan ​​aan het begin van een nieuwe cyclus met een langetermijnplan. Eventuele tegenslagen zullen onze gekozen koers zeker niet veranderen en ik heb alle vertrouwen in Mattia en het team om onze tekortkomingen aan te pakken."

"Het is duidelijk dat we op alle fronten moeten verbeteren. De enige oplossing is te reageren en ik ben blij met de onmiddellijke reactie en het werk dat Mattia en zijn hele team op elk niveau leveren."