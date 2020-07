F1 Podcast: "Red Bull maakt hoge verwachtingen tot nu toe niet waar"

Het Formule 1-seizoen is begonnen en de eerste Grand Prix zit erop. Vorige week kondigden wij aan een samenwerking te hebben met de F1 Podcast van Lucas Degen, die gisteren de Oostenrijkse Grand Prix hebben besproken.

De vier mannen nemen het raceweekend door en gaan onder andere in op de vraag of Red Bull mee doet om de titel. Charrel Jalving zegt van niet: "Als je kijkt hoe ze presteren niet, ze liggen ver achter Mercedes en staan dichter bij het middenveld, dus nee - Red Bull doet niet serieus mee om de titel en maakt de hoge verwachtingen die ze zelf in de media hebben neergezet niet waar."

Uiteraard wordt ook de dominantie van Mercedes besproken maar zo betrouwbaar als het Duitse team altijd was, is het nu niet helemaal gebleken.

De slechte prestaties van Ferrari ontkomen er uiteraard ook niet aan. Presentator Lucas Degen: "Ferrari is ook bezig aan een flinke ontwikkeling, maar dan achteruit! Die wagen is niet vooruit te branden." De heren zijn ervan overtuigd dat Ferrari vorig jaar illegaal heeft gereden en daardoor nu op de blaren moet zitten.

Vragen stellen

Het kwartet bespreekt ook altijd vragen van luisteraars, dus schroom niet om je vraag in te sturen hieronder in de reacties of via Twitter. Uiteraard kun je hieronder ook je eigen mening geven op de stellingen die in de podcast voorbij komen!

Luister hieronder de hele podcast of ga naar racereporter.nl.