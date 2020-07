Red Bull smijt met geld voor ontwikkeling extreme versie DAS

Red Bull Racing-baas Christian Horner heeft gisteravond in een speciale editie van 'Sport und Talk' van ServusTV in Oostenrijk onthuld dat zijn team een ​​versie van het innovatieve DAS-systeem bouwt. Als gast van de show besprak Horner verschillende onderwerpen, waaronder het uitvallen van Max Verstappen in de thuisrace van het team.

Elektronische problemen Max Verstappen

Horner bevestigde dat het een elektrisch probleem was. De teambaas van Max Verstappen: "We hebben nu alle onderdelen onder de loep genomen. We weten wat het probleem is en we moeten het nu met Honda uitzoeken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we voor alle vier de auto's een oplossing kunnen vinden, nog voor komend weekend."

DAS warmt banden op

Het gesprek van de dag blijft het dual axis steering (DAS) -systeem van Mercedes. Horner legt uit waarom Red Bull Racing in Oostenrijk protest aantekende tegen het systeem, dat werd afgewezen door het bestuursorgaan van de FIA: "Voor ons was het een grijs gebied. Mercedes voerde het argument aan dat het onderdeel was van het stuursysteem, we dachten dat het in deze vorm deel uitmaakte van de ophanging. Uiteindelijk is het om de banden op te warmen."

Horner: "De technische afgevaardigde van de FIA was voor de hoorzitting in Spielberg. Vanwege het protest op vrijdag had het onderwerp de rest van het weekend geen invloed. We wilden dat het geregeld was voordat we het circuit op gingen."

Extreme DAS van Red Bull

Horner geeft aan dat Red Bull Racing ook is begonnen met het systeem en dat het team veel geld uitgeeft om een eigen versie te bouwen. Wanneer het systeem klaar moet zijn wordt niet besproken: "We steken hier veel geld in. Misschien gaan we op zoek naar een extremere oplossing nu dat is toegestaan."