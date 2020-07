Toto Wolff looft Red Bull: "Eerlijk omgegaan met DAS-protest"

Mercedes gebruikt dit weekend voor het eerst het DAS-systeem tijdens een raceweekend. Het Dual Axis System (DAS) is gemaakt zodat de coureurs hun stuur in kunnen duwen of naar zich toetrekken waardoor de stand van de voorwielen veranderen. Hiermee kan er meer of minder wrijving gecreëerd worden.

Het Duitse team had al aangekondigd het te gaan gebruiken tijdens de eerste race van het jaar. Red Bull had op haar beurt aangekondigd protest te zullen aantekenen, en zo geschiedde.

Red Bull lichtte Mercedes vooraf in

Mercedes-teambaas Toto Wolff prees Red Bull echter voor haar optreden afgelopen vrijdag met hun protest tegen hun DAS-systeem.

Volgens de regels van de F1 kon Red Bull niet protesteren tegen DAS totdat het tijdens een raceweekend was gebruikt. Het team diende zijn protest in tegen het ontwerp na de training op vrijdag, de eerste gelegenheid die het had, in plaats van te wachten tot na de race en het resultaat in twijfel te trekken. Het team heeft Mercedes ook van tevoren op de hoogte gesteld van zijn plannen.

Toto Wolff zei het volgende over het protest van Red Bull: "Ik moet zeggen dat Red Bull op een eerlijke manier is omgegaan met het protest, om duidelijkheid te krijgen. Ook vind ik het netjes dat ze dit op vrijdag hebben gedaan en niet op zondagavond zodat er eventueel een schaduw over het resultaat zou komen te liggen. Dat zou erg nadelig zijn geweest voor het imago van de sport. Dit toont de sportiviteit en acceptatie van de beslissing."

"Het systeem is zo innovatief dat het te begrijpen valt dat er teams op zoek zijn naar opheldering. Je mag absoluut protesteren. Ik denk dat we het ook andersom op die manier zouden hebben gedaan."

Gesprek met de FIA

Wolff geeft tevens aan dat er gesprekken met de FIA zijn geweest over het systeem en de uitvoering: "We hebben duidelijk veel gesprekken met ze gehad. We wilden niet iets uitvoeren waarvan ze dachten dat het over de grens was. Daarom weerspiegelt het resultaat de gesprekken en de meningen die we de afgelopen maanden met de FIA ​​hadden."