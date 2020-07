1,4 miljoen kijkers zien op Ziggo Max Verstappen uitvallen in Oostenrijk

Gisteren was de eerste Grand Prix van het seizoen. Voor het eerst in de geschiedenis was de Grand Prix van Oostenrijk de eerste race op de F1-kalender, wat normaal altijd goed is voor veel kijkcijfers. Uiteraard was dit nu ook het geval, zeker omdat veel mensen thuis zitten en met smart zitten te wachten op sport in de corona-tijd.

Ziggo Sport kende een goede dag blijkt een dag later. Ruim 1,4 miljoen kijkers wisten te zappen naar de uitzending en zagen Max Verstappen uitvallen. Ruim 1 miljoen keken naar Ziggo Sport, ruim 400.000 mensen stemden af op Ziggo Sport Select.

Hiermee staat het programma als tweede best bekeken in de lijst van gisteren, achter het Acht Uur Journaal van de NOS.

Kijkcijfers 2019

Vorig jaar keken bijna 1,2 miljoen mensen naar de overwinning van Max Verstappen. Voor de zomerstop van 2019 waren alleen de Grands Prix van Duitsland en Hongarije beter bekeken.

F1 ook bij de NOS

Inmiddels is ook bekend geworden dat de NOS weer een licentie heeft bemachtigd voor de samenvattingen van de Formule 1 in 2020. Tijdens Studio Sport kan iedereen dit jaar om 19:00 uur met het bord op schoot de samenvatting van alles races kijken.

Maarten Nooter van Studio Sport zegt hierover: "Ziggo Sport mag als rechtenhouder bepalen of er in Nederland sublicenties worden verstrekt, en zo ja aan wie. Vorig jaar kregen wij van Studio Sport die beelden dus niet, nu gelukkig wel. Formule 1 is ook in Nederland een heel belangrijke sport, er is door Max Verstappen een duidelijk journalistiek belang en wij besteden er dus ook veel aandacht aan. En hoe mooi sommige autosportfoto’s ook zijn, voor ons maakt het echt een wereld van verschil of je bewegende beelden kunt laten zien, of niet."