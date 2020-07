Topman Mercedes ziet Sebastian Vettel niet staan

Sinds Ferrari bekend maakte in 2021 niet verder te gaan met Sebastian Vettel gonst het van de geruchten over zijn toekomst. De Duitser is met alle mogelijke opties onderhand in verband gebracht. Eerst was daar Renault vanwege het lege stoeltje van Ricciardo, daarna Mercedes en nu ook inmiddels Aston Martin.

Het is algemeen bekend dat Vettel graag voor Mercedes zou willen rijden maar de vraag is of er plaats is bij het Duitse team. Toto Wolff zegt vaak in interviews dat er geen plaats is maar wil ook niet de deur helemaal dichtgooien.

Droom spat uit elkaar

Daimler-baas Ola Källenius mengt zich inmiddels ook in de discussie en vertelde in een interview voorafgaand aan de race in Oostenrijk dat er geen plek is voor de viervoudig wereldkampioen. Hiermee spat de droom van Sebastian Vettel en vele Formule 1-fans in Duitsland uit elkaar.

We staan achter onze coureurs

In gesprek met RTL Duitsland zei Källenius over de kwestie: "Ik begrijp dat dit een heel spannend idee is, vooral voor de Duitse fans. Met Lewis en Valtteri hebben we twee topcoureurs die op het hoogste niveau presteren. We zagen gisteren Valtteri op pole, dat was een fantastische ronde. We staan ​​achter onze twee coureurs die we nu hebben."

Door de uitspraken van Källenius zijn er nu nauwelijks opties meer voor huidig Ferrari-coureur om in 2021 in de Formule 1 te rijden.