Lewis Hamilton: "Morgen een gevecht met Max Verstappen en Red Bull

Niet Lewis Hamilton maar Valtteri Bottas was vandaag de eerste coureur die dit seizoen een pole position wist te scoren. De Fin was nipt sneller dan de zesvoudig wereldkampioen, en die was niet meteen heel blij dat hij deze kans had gemist. Vlak achter hem start Max Verstappen in de RB16 en ook die sluit Hamilton niet uit.

De Brit zei hierover: "Valtteri heeft het vandaag geweldig gedaan, het gat was heel klein tussen ons. Ik moet het natuurlijk beter doen, dat lijkt me duidelijk. We zullen zien wat we morgen kunnen doen, het is een kort stukje tot de eerste bocht."

"Valtteri doet het altijd goed op dit circuit. Als je naar de kalender kijkt zijn er circuits waar hij het goed doet en waar ik het goed doe, maar dit circuit ligt hem duidelijk beter dan mij. Ik ben tevreden dat ik zo dichtbij zit, ook al had ik voor hem willen kwalificeren."

Verstappen gaat het Hamilton moeilijk maken

Als Hamilton vooruitblikt op de race van morgen dan ziet hij Max Verstappen die een voordeel heeft met de gele banden. Hierover zegt de Mercedes-coureur: "Absoluut, dat kan wel een probleem worden, hij zal het ons lastig maken. Ook als ik kijk naar de degradatie van de banden, die is bij ons vrij hoog ook vanwege de temperaturen."

"De race van morgen gaat een gevecht laten zien waarbij we dicht op elkaar zitten, dichter dan de verschillen vandaag in de kwalificatie ons doen geloven. We gaan morgen absoluut een gevecht krijgen met Max Verstappen."