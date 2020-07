Helmut Marko: "Red Bull gaat mogelijk ook DAS ontwikkelen"

Helmut Marko reageerde zaterdagochtend op het nieuws dat de stewards hebben besloten het protest van Red Bull Racing over het Mercedes DAS-systeem naar de prullenbak te gooien. De 77-jarige Oostenrijker was teleurgesteld over het besluit van de stewards, maar reageerde sportief.

In gesprek met ORF vertelde Helmut Marko: "We wilden opheldering en die is nu gegeven. De uitslag is niet zoals we hadden gehoopt. Maar het is ons nu wel duidelijk."

Red Bull ontwikkelt DAS

Bij het Oostenrijkse team waren er veel vragen over wat wel en niet binnen de regelgeving viel. Volgens teambaas Christian Horner komt het team van Max Verstappen en Alexander Albon uiteindelijk met een vergelijkbaar DAS-systeem, zodat ze nu precies weten binnen welke lijnen het gekleurd moet worden.

Marko is wat voorzichtiger in zijn woorden. "Nu moeten we overwegen of we het gaan bouwen, al is het maar voor een paar races", zegt hij. Bij Red Bull zullen ze het DAS-systeem van Mercedes goed in de gaten houden in de komende sessies op de Red Bull Ring. "We zullen het vandaag of morgen bekijken om te zien hoe het systeem werkt."