Lando Norris in shock door herontdekken F1-remkracht

Lando Norris zegt dat het herontdekken van de remmen van een Formule 1-wagen hem liet vertragen tijdens de eerste vrije training. Het was een schok voor hem tijdens zijn eerste dag in een F1-auto sinds februari. Norris reed de McLaren MCL35 voor het laatst tijdens de wintertest voorafgaand aan het seizoen in Barcelona voordat de eerste tien races van het seizoen werden afgeblazen vanwege de verspreiding van COVID-19.

De Brit, die zijn tweede F1-seizoen ingaat, bracht zijn tijd in lockdown door met virtueel racen en nam deel aan online-evenementen. Vorige maand lukte het hem om samen met teamgenoot Carlos Sainz een Formule 3-auto te testen ter voorbereiding op de comeback van F1.

Norris was in shock

Norris zat vandaag weer achter het stuur van een F1-wagen tijdens de vrije trainingen in Oostenrijk en zegt dat het remvermogen hem veel meer schokte dan de rechtlijnige en bochtige snelheden. Tegenover Sky F1 vertelde de Brit: "Het was een schok. Het rare was dat niet de snelheid in rechte lijn of het nemen van bochten het belangrijkste was. Dat was het remmen, wennen aan hoe laat je kunt stoppen in een Formule 1-auto. Het was een schok voor het lichaam. Al het andere voelde snel normaal omdat ik me snel kon aanpassen."

"Het remmen was het belangrijkste, vergeleken met de F3 enzovoort. Dat was waar ik het langst over deed om weer op orde te krijgen. Het duurde niet lang, halverwege FP1 had ik al vertrouwen en kon ik pushen. F3 is mooi, het is dichtbij en heeft een goede wegligging, maar niets is te vergelijken met Formule 1."