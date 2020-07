Christian Horner over Verstappen: "We bouwen het tempo rustig op"

Red Bull Racing bouwt het tempo rustig op dit weekend. Dat vertelde teambaas Christian Horner aan Sky Sports na afloop van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit maakt zich vooralsnog geen zorgen. Op de onboardcamera's bij Max Verstappen was ook te zien dat hij vooral op de harde band reed en nog niet op volle snelheid voor een snelle tijd ging.

Toen Verstappen uiteindelijk op de zachte band reed spinde hij in de eerste bocht direct. Horner zegt hierover: "Het circuit is nog glad omdat er nauwelijks is gereden op dit circuit. Max was op zoek naar de limiet van de auto toen die uitbrak bij het uitkomen van de eerste bocht. Verder waren er geen problemen."

De Nederlander staat bekend om zijn goede feedback en daarover is Horner lovend: "Het is verbazingwekkend wat hij doet. Hij heeft tijdens de lockdown niet kunnen testen in een F1-wagen maar na één rondje gaf hij al hele specifiek feedback aan de engineers over de wagen."

Tempo opbouwen

Tevens zegt Horner dat Verstappen meteen op snelheid lag, maar het weekend wel opgebouwd wordt qua tempo: "Max Verstappen was meteen op snelheid in de eerste training, maar we bouwen het tempo rustig op. We konden ons programma afwerken en hadden geen problemen met de RB16, maar doordat het circuit glad is duurt het wat langer om de juiste setup te vinden."