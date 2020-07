Cyril Abiteboul stuurde tekstberichten terug aan Helmut Marko na F1-test

Er zijn meer sms-berichten heen en weer verstuurd tussen Helmut Marko en Cyril Abiteboul. Renault-baas Abiteboul, die in het verleden een bittere relatie had met de leiders van Red Bull, onthulde dat Marko hem een ​​sms had gestuurd toen het Franse team onlangs op de Red Bull Ring testte.

Abiteboul zei hierover: "Het leverde me een paar opmerkingen van Helmut op, en zelfs enkele sms-berichten van hem, voor wie ik nog steeds veel affectie heb. Het leek duidelijk dat hij niets wist van onze test, dus ik moest wel lachen om zijn berichtjes."

Marko ontvangt ook berichten

Nu zegt Helmut Marko echter dat hij berichtjes heeft ontvangen, dit keer met Abiteboul als verzender. De sms-berichten volgden na Marko's bewering in de media dat Renault bij de F1-test in Oostenrijk motoren van 2020 op zijn twee jaar oude chassis had gemonteerd.

In gesprek met de krant Osterreich zegt Marko: "Ik kreeg onmiddellijk een sms van Cyril Abiteboul. Ik heb hem er net aan herinnerd dat hij me nog steeds vijf flessen champagne schuldig is en dat hij zich op de essentie moet concentreren. Officieel hadden ze een motor uit 2018 in de auto. Nou, dat zouden ze moeten hebben."

Marko zei dat hij blij zal zijn als de motoren vandaag eindelijk worden gestart. "Er is een beroemd citaat: When the flag drops, the bullshit stops'. Het wordt hoog tijd dat we kunnen beginnen met racen. Dan hebben we eindelijk rondetijden en resultaten om over te praten, in plaats van dit soort onzin."