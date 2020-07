Toto Wolff: "Zwarte wagen was het idee van Lewis Hamilton"

Lewis Hamilton was degene die Mercedes aandroeg om de livery van zijn W11 zwart te maken voor de start van het Formule 1-seizoen. Terwijl sommigen gewoon de visuele aantrekkingskracht van de nieuwe kleuren verwelkomen, is het eigenlijk een steunbetuiging voor de politieke beweging Black Lives Matter.

Direct steun binnen Mercedes

Zijn teambaas Toto Wolff zegt hierover tegen de krant Kurier: "Lewis is erg actief in Black Lives Matter. We hebben gecoördineerd wat we kunnen doen over het onderwerp. Hamilton belde me ongeveer een maand geleden en zei 'twee Instagram-posts is niet genoeg'. Samen hebben we het idee van de zwarte auto tot leven gebracht. De raad van bestuur van Daimler en de sponsors gaven onmiddellijk hun steun."

Hij ontkent dat het gewoon een leeg symbolisch gebaar is, en benadrukt: "De juiste overtuigingen zijn niet genoeg als we blijven zwijgen. We willen daarom onze stem en ons platform gebruiken om campagne te voeren voor respect en gelijkheid."

Meer vrouwen en minderheden

Wolff gaf toe dat vrouwen en minderheden schromelijk ondervertegenwoordigd zijn in het Duitse team en beloofde er iets aan te doen. "We zullen geen quota vaststellen, maar we zullen wel doelen gaan stellen. "

Lando Norris van McLaren onthulde ondertussen dat de coureurs overwegen 'een knie te maken' om de Black Lives Matter-beweging in Oostenrijk te eren.

"Het zal worden besproken in de Grand Prix Drivers Association na de briefing van de coureurs op vrijdag. We zullen er alles aan doen om te laten zien dat we om iedereen geven en respecteren", aldus Norris.