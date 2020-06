Mercedes toont zwarte livery voor 2020-seizoen

Mercedes heeft onverwachts aangekondigd dat het een volledig zwarte kleurstelling voor het Formule 1-seizoen van 2020 zal gaan rijden als een publieke belofte om de diversiteit van het team te verbeteren. In de afgelopen weken heeft de Black Lives Matter-beweging wereldwijd erkenning gekregen met protesten die opriepen tot gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Lewis Hamilton, die zijn achtste seizoen bij Mercedes ingaat, is zeer uitgesproken over deze kwestie op social media en heeft er bij andere teams in de F1 op aangedrongen zich uit te spreken ter ondersteuning van de beweging.

Mercedes wil veranderen

"Racisme en discriminatie horen niet thuis in onze samenleving, onze sport of ons team: dit is een kerngedachte bij Mercedes", zei teambaas Toto Wolff.

"De juiste overtuigingen en de juiste mentaliteit hebben is niet genoeg als we zwijgen. We willen onze stem en ons wereldwijde platform gebruiken om op te komen voor respect en gelijkheid, en de Silver Arrow zal het hele seizoen 2020 in het zwart racen om onze toewijding aan meer diversiteit binnen ons team en onze sport te tonen."

“We zullen onze zwakheden op dit gebied niet uit de weg gaan, noch de vooruitgang die we nog moeten boeken; onze livery is onze openbare belofte om positieve actie te ondernemen. We zijn van plan om de allerbeste talenten te vinden en aan te trekken met een zo breed mogelijk scala aan achtergronden, en om geloofwaardige wegen te creëren om onze sport te bereiken, om in de toekomst een sterker en diverser team te bouwen."

"Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om ons moederbedrijf Mercedes-Benz en onze familie van teampartners te bedanken die dit initiatief hebben ondersteund en aangemoedigd."

Lewis Hamilton dolblij

Hamilton steunt zijn team in de nieuwe kleurstelling en heeft Mercedes geprezen omdat het Duitse team het probleem heeft begrepen en bereid is om te veranderen in de situatie.

"Ik heb persoonlijk racisme meegemaakt in mijn leven en heb gezien dat mijn familie en vrienden racisme ervaren, en ik spreek vanuit het hart als ik om verandering vraag. Toen ik met Toto sprak over mijn hoop op wat we als team kunnen bereiken, zei ik dat het zo belangrijk was dat we eensgezind waren."

"Ik wil Toto en het Mercedes-bestuur enorm bedanken voor het nemen van de tijd om te luisteren, te praten en mijn ervaringen en passie echt te begrijpen, en voor het maken van deze belangrijke verklaring die we bereid zijn te veranderen en te verbeteren als een bedrijf."

“We willen een erfenis opbouwen die verder gaat dan sport, en als we de leiders kunnen zijn en kunnen beginnen met het opbouwen van meer diversiteit binnen ons eigen bedrijf, zal het zo'n sterke boodschap afgeven en anderen het vertrouwen geven om een dialoog aan te gaan over hoe ze verandering doorvoeren."