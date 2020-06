Lewis Hamilton noemt Bernie Ecclestone ongeschoold

Lewis Hamilton is afgelopen weekend weer in zijn pen gedoken op social media na de opmerkingen van Bernie Ecclestone. De zesvoudig wereldkampioen noemt Ecclestone onwetend en ongeschoold, naar aanleiding van zijn racistische opmerkingen.

Eerder vorige week publiceerde CNN een artikel na een interview met Ecclestone, die bijna 40 jaar aan de leiding van de Formule 1 stond. Tijdens het interview zei Ecclestone: "In veel gevallen zijn zwarte mensen racistischer dan wat witte mensen zijn."

De F1 nam afstand van de opmerkingen en beweerde het niet eens te zijn met de overtuiging van Ecclestone en dat hij sinds januari 2017 niet meer betrokken is bij de organisatie die de Formule 1 draait.

Hamilton verdrietig en teleurgesteld

Hamilton, die de afgelopen weken na de wereldwijde protesten van BlackLivesMatter had uitgesproken tegen racisme, zei dat hij verdrietig en teleurgesteld was om deze opmerkingen te lezen.

Hamilton postte op zijn Instagram-verhaal: "Bernie is uit de sport en van een andere generatie, maar hij laat precies zien wat er mis is. Onwetende en ongeschoolde opmerkingen die ons laten zien hoe ver een samenleving moet gaan voordat echte gelijkheid kan plaatsvinden."

"Het is voor mij volkomen logisch dat er niets is gezegd of gedaan om onze sport diverser te maken of om het racistische misbruik dat ik tijdens mijn carrière heb gehad aan te pakken. Als iemand die de sport al tientallen jaren leidt, zo'n gebrek aan begrip heeft van de diepgewortelde problemen waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken, dat begrijpen? Het begint bovenaan."

"Nu is het tijd voor verandering. Ik zal blijven aandringen op het creëren van een toekomst voor onze sport met gelijke kansen voor iedereen. Om een ​​wereld te creëren die minderheden gelijke kansen biedt. Ik zal mijn stem blijven gebruiken om diegenen te vertegenwoordigen die er geen hebben, en om te spreken voor diegenen die ondervertegenwoordigd zijn om een ​​kans te bieden, om een ​​kans te krijgen in onze sport."

Hamilton woonde eerder deze maand een BlackLivesMatter-protest in Londen bij en heeft 'The Hamilton Commission' opgericht, die tot doel heeft de diversiteit bepaalde vakken zoals wetenschap te vergroten.

F1 heeft zelf het #WeRaceAsOne-initiatief aangekondigd, dat een Task Force bevat die naar mensen in de paddock zal luisteren om de diversiteit in F1 te verbeteren.