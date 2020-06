Lewis Hamilton: "We zouden moeten racen in Afrika"

Lewis Hamilton heeft er bij Liberty op aangedrongen om Afrika weer op de kaart te zetten, aangezien hij van mening is dat het continent de belangrijkste plaats is waar we naartoe moeten gaan. Hoewel een aantal motorsportseries de afgelopen jaren Afrika hebben bezocht, was de laatste Formule 1-race die daar plaatsvond in 1993 in Zuid-Afrika.

Sinds de start van het kampioenschap in 1950 zijn er 21 Zuid-Afrikaanse Grands Prix gehouden, de eerste drie in Oost-Londen en de rest in Kyalami. Hoewel er 13 Grand Prix in Marokko zijn geweest, daterend uit 1925, maakte alleen die in 1958 deel uit van het wereldkampioenschap.

Vorig jaar beweerde commerciële directeur Sean Bratches, dat de sport een terugkeer overweegt naar het enige continent dat niet op het wereldkampioenschap staat, en onthulde dat de Marokkaanse stad Marrakesh in gesprek was om een race te houden in de toekomst.

Hamilton wil in Afrika racen

Nu heeft Lewis Hamilton zich uitgesproken en Chase Carey aangespoord om het continent weer op de F1-kaart te zetten. Hij sprak in een video voor sponsor Petronas toen hem werd gevraagd waar hij de F1 zou willen laten racen. Hamilton was snel met antwoorden: "Makkelijk te beantwoorden, Afrika, het is zo'n belangrijke plek om terug te gaan."

"Op dit moment gaat de Formule 1 naar landen en laat niet echt veel achter. Formule 1 moet veranderen in een sport die naar plaatsen gaat en iets achterlaat dat de gemeenschappen echt kan helpen en ik denk dat ik eerst de aandacht terug naar Afrika moet brengen en de prachtige plek die het is naar voren brengt. Ik denk dat dat de belangrijkste plaats is waar we naartoe moeten."

"We moeten racen op plaatsen waar het niet alleen om geld gaat. Het gaat om mensen en in het bedrijfsleven is dat niet altijd het geval, dus daar dring ik op aan."

De sport zou dit jaar terugkeren naar Zuid-Afrika dankzij een fanfestival in Johannesburg. Fans verheugden zich op de kans om Valtteri Bottas en David Coulthard demonstratieruns te zien geven, terwijl Jody Scheckter, winnaar van het wereldkampioenschap van 1979, ook een zeldzame verschijning zou maken in zijn titelwinnende Ferrari. Helaas werd het, net als de eerste tien races op de kalender van 2020, het slachtoffer van het coronavirus waardoor het niet door kon gaan.