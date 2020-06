Ricciardo: "Beslissing om naar McLaren over te stappen niet makkelijk"

Daniel Ricciardo zegt dat de tijd zal leren of hij de juiste beslissing heeft genomen om voor 2021 over te stappen naar McLaren. Op het eerste gezicht is het een zijwaartse stap voor de Australiër, die dit jaar zal blijven racen voor het Renault-fabrieksteam.

Ricciardo vertelde de Australische Grand Prix Corporation-podcast In the Fast Lane dat hij het seizoen 2020 liever had willen beginnen voordat hij besliste.

"Hoewel we niet heel veel gegevens hadden, geen races hadden gereden en dus ook geen resultaten, hadden we veel tijd om na te denken over van alles. Desalniettemin was het niet gemakkelijk om tot conclusies te komen en erachter te komen wat het beste is voor de toekomst. De tijd zal uitwijzen wat de juiste of verkeerde beslissing was, maar het werd allemaal echt veroorzaakt door het nieuws van Sebastian Vettel."

Hoewel de coronapauze frustrerend was voor Ricciardo gaf het hem ook veel tijd om rustig over bepaalde zaken na te denken, waar hij normaal nooit over nadacht.

"Het was frustrerend, maar uiteindelijk gaf ik mijn lichaam en geest rust, zonder continu te reizen in vliegtuigen. Het heeft mijn carrière mogelijk met een paar jaar verlengd."

Dertig keer testen op corona

Maar voor 2020 zullen coureurs zoals Ricciardo in ieder geval tijdens races te maken krijgen met de strikte corona-maatregelen, waaronder het verplicht testen op corona om de paar dagen.

"Ik kijk niet uit naar het vervolg. Het is echt niet leuk en we zullen er dertig keer doorheen moeten gaan."

Ricciardo is in ieder geval opgelucht dat er überhaupt een seizoen komt, en staat erop dat alles boven de tien Grand Prix voldoende is voor een legitiem wereldkampioenschap: "Als het vijf was, zou je kunnen zeggen dat er iets niet af is. Maar tien races of meer is prima."

Ten slotte werd Ricciardo gevraagd over speculatie dat zijn voormalige teamgenoot Sebastian Vettel mogelijk een tussenjaar in 2021 overweegt.

"Hebben we ooit iemand zien terugkeren van een sabbatical? Het is absoluut een beetje vreemd omdat Seb nog vrij jong is."