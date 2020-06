Pedro de la Rosa: "Zag bij eerste test de topklasse van Lewis Hamilton"

Pedro de la Rosa heeft onthuld hoe hij het potentieel van Lewis Hamilton zag tijdens zijn allereerste Formule 1-test. Nadat hij de in 2006 op weg naar het kampioenschap in de GP2, kreeg de Brit die al verbonden was met McLaren, de kans om het volgende jaar naast Fernando Alonso zijn plaats in te nemen als racecoureur.

Hamilton nam in 2006 deel aan een Formule 1-test samen met Pedro de la Rosa en Gary Paffett, die destijds beiden testrijder waren. De Spanjaard herinnerde zich dat het niet lang duurde voordat Lewis zich liet gelden.

Lewis rijdt snelste tijd in tweede run

Pedro de la Rosa herinnerde zich het volgende: "We gingen testen in september met Lewis in Silverstone, toen veranderde mijn mening over hem. We gingen daar testen, het was zijn allereerste Formule 1-ervaring. Dus ik deed een run, kwam terug in de pitbox, keek naar de tijden en ik zag dat Lewis de snelste was! Dit was slechts zijn tweede run ooit in een Formule 1-wagen."

"Ik keek naar de gegevens en zei: 'Wat is er gebeurd?' 'Nou, we hebben hem op nieuwe banden gezet en hij was zo snel door Copse, Becketts, Maggotts ...', ik realiseerde me toen het potentieel van Lewis Hamilton."

Na te hebben gezien wat Hamilton toen had bereikt, wist De la Rosa ook wat er zou komen toen hij in 2007 voor McLaren in de Formule 1 debuteerde: "We hadden een enorm probleem. Wij bij McLaren en alle coureurs op de grid, want als Pedro de la Rosa een probleem heeft, heeft iedereen dat", grapte hij.

"De eerste Formule 1-test ooit, zijn tweede run, en ik realiseerde me dat deze man heel erg snel is. Ik bedoel, ik heb veel coureurs in mijn leven gezien, ik heb met hele goede coureurs gereden zou ik zeggen en ik voel me daar zeer vereerd over, maar toen ik Lewis zag, dacht ik: Wauw, dit is heel bijzonder."