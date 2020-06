Mika Hakkinen: "Max Verstappen gaat grote risico's nemen voor wereldtitel"

Mika Hakkinen vermoedt dat Mercedes de komende maanden wellicht haar borst nat kan maken. De oud-coureur van onder meer McLaren stelt dat Max Verstappen dit jaar graag zijn eerste WK-titel wil pakken en dat de Nederlander grote risico's niet uit de weg zal gaan.

In gesprek met Laureus zei de wereldkampioen van 1998 en 1999: "We gaan een heel goed seizoen beleven. De coureur die dit jaar de titel wint, mag best trots zijn op zichzelf."

De voormalige Formule 1-coureur legt ook uit waarom het goed is om de titel dit jaar te behalen. "We rijden misschien maar vijftien Grands Prix. Als je de titel in zo'n kort seizoen wint, moet je uitblinken in alle aspecten; talent, concentratie, fitheid en aanpassingsvermogen."

De 51-jarige Fin verwacht veel van het Mercedes-duo in 2020. "Lewis Hamilton rijdt op hetzelfde hoge niveau als hij altijd heeft en ik weet dat Valtteri Bottas beter is voorbereid dan ooit, hij is er klaar voor om grote prestaties neer te zetten. Kan Hamilton blijven winnen als zijn teamgenoot de druk verhoogt? Je moet constant verbeteren als een top Formule 1-coureur, het is mentaal erg vermoeiend en fysiek erg moeilijk", legt Hakkinen uit.

Andere coureurs klaar voor Max?

De derde grote kanshebber voor het wereldkampioenschap van dit jaar is Verstappen. "Max ziet zijn kans. Hij gaat op volle snelheid aanvallen en is bereid grote risico's te nemen. Ik vraag me af of alle coureurs na deze lange pauze klaar zijn voor de rijstijl van Max", vervolgt hij zijn verhaal. De tweevoudig wereldkampioen denkt dat Ferrari niet mee kan doen met Red Bull Racing en Mercedes in de eerste Grands Prix van het seizoen.

De komende zes maanden staan ​​niet alleen in het teken van de kwaliteiten van de coureur, maar ook die van het team. Technische problemen met de auto zijn daardoor funest. "Dit seizoen heb je geen tijd om te reageren als er iets mis is met de auto, de motor, de versnellingsbak of de aerodynamica. Alles moet kloppen vanaf de eerste race. Als een team problemen krijgt met de technologie, zal het zijn een nachtmerrie."