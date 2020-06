Imola vecht voor derde Grand Prix in Italië

De Formule 1 zou dit jaar misschien drie Grands Prix in Italië rijden, aldus de baas van Imola. Tot dusver zijn de eerste acht races op de aangepaste kalender voor 2020 bevestigd, maar een evenement in Mugello, waarschijnlijk een week na de Italiaanse Grand Prix in Monza, staat op het punt om officieel bekend gemaakt te worden.

Het zou voor het eerst sinds 1995 zijn dat de Formule 1 evenementen op verschillende locaties in hetzelfde land organiseert. De laatste keer dat een land drie Grands Prix kreeg was in 1982 toen Long Beach, Detroit en Caesars Palace allemaal races organiseerden.

Imola heeft F1 in DNA

Imola, waar de Grand Prix van de Formule 1 plaatsvond tussen 1980 en 2006, is nog steeds druk bezig om opnieuw deel uit maken van de F1-kalender, ondanks het feit dat naast Monza nu ook Mugello een Grand Prix krijgt. "Imola heeft F1 in zijn DNA en de geschiedenis van F1 heeft zich op dit circuit afgespeeld, het mag niet worden vergeten en men moet er terecht trots op zijn", aldus Uberto Selvatico Estense, de president van Imola.

“Vooruitkijkend en met het oog op de lokale economie in deze ernstige crisis is het ons doel om dit jaar de koningsklasse naar Imola te brengen op het door Enzo Ferrari zo gewilde circuit. De meest logische en meest geschikte oplossing voor Formule 1-fans van over de hele wereld zou zijn om circuits met grote media-impact te gebruiken zoals Imola dat zeker is, misschien samen met Monza en Mugello voor een legendarische nationaal drieluik van races."

“We zijn sinds april van dit jaar met grote toewijding en passie aan de slag gegaan met deze veronderstelling, samen met de lokale en regionale instellingen en de FOM. We hopen dat de nationale sportautoriteit ook onze kandidatuur voor dit seizoen zal steunen."

Andere kanshebbers

Portimao is een andere sterke kanshebber om in oktober een Grand Prix te houden, na het bezoek van de Formule 1 aan Rusland, waarbij Sochi Autodrom nog steeds in overweging wordt genomen voor meerdere races. De Formule 1 blijft hoopvol een race in China te houden met mogelijk twee Grands Prix op hetzelfde circuit, voorafgaand aan races in Bahrein en Abu Dhabi om het seizoen af ​​te sluiten.

Bahrein zal naar verwachting twee races houden, terwijl Abu Dhabi momenteel slechts één race zal organiseren, maar dit kan nog veranderen.