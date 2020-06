Nick Heidfeld: "Mick Schumacher heeft kans om Giovinazzi dit jaar al te vervangen"

Voormalig Formule 1-coureur Nick Heidfeld is van mening dat Mick Schumacher Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo zou kunnen vervangen als hij dit seizoen een reeks slechte prestaties heeft. De zoon van de legendarische Michael Schumacher begint zijn tweede seizoen in de Formule 2 bij Prema Racing.

Giovinazzi vervangen tijdens het seizoen

Heidfeld is van mening dat als Giovinazzi niet aan de verwachtingen van teambaas Frédéric Vasseur voldoet, Schumacher zelfs al dit jaar zijn kans zou kunnen krijgen.

De 43-jarige coureur vertelde aan Sky Duitsland: "Het zou me niet verbazen als we Mick dit seizoen in de auto zouden zien. Als hij fantastisch werk levert in de Formule 2 en Giovinazzi nog meer problemen heeft dan vorig jaar, zou het me niet verbazen als ze Mick halverwege het seizoen op zijn stoel zouden zetten."

Als Alfa Romeo het hele seizoen afmaakt met Giovinazzi en Raikkonen gelooft Heidfeld ook dat de naam Schumacher snel terug zal keren op de startgrid.

"Kimi Räikkönen zal binnenkort zijn carrière beëindigen en Antonio Giovinazzi is niet zo sterk. Dus ik denk dat een jonge coureur als Mick een kans krijgt. Het goede aan de familie Schumacher is dat ze precies weten wat ze moeten doen om te voorkomen dat hij te snel de Formule 1 bereikt", besluit de voormalig Sauber-coureur.

Schumacher kroonde zichzelf tot FIA European Formula 3-kampioen van 2018 en heeft al één overwinning behaald in zijn debuutseizoen in de Formule 2.