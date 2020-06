Bottas: "Red Bull en Verstappen zullen vol in de aanval gaan"

Het Formule 1-seizoen van 2020 gaat eind volgende week eindelijk beginnen met twee races in Oostenrijk. Alle coureurs, teams maar ook fans zijn blij dat het F1-seizoen van start kan gaan. Mercedes-coureur Valtteri Bottas voerde twee weken geleden een testdag uit maar is blij dat het raceseizoen voor de deur staat, waarbij hij zijn eigen team als favoriet ziet.

Red Bull Racing heeft psychologisch mogelijk een voordeel met twee races op haar eigen thuiscircuit in Oostenrijk. Voor Bottas is het echter ook een bekend jachtgebied. Hij stond in 2014 al op het podium met Williams, pakte de pole position in 2017 en 2018 en won de race in 2018. De Fin gaat dus met veel vertrouwen naar Oostenrijk.

Kanshebbers in Oostenrijk

In de Vodcast van Sky Sports ziet hij zichzelf ook als kanshebber: "Ja, dit is absoluut een goede baan voor mij. Ik heb hier verschillende pole positions gepakt en ik heb hier gewonnen, dus ik kan het aan."

De Fin kijkt uit naar de twee races maar wie ziet hij als favoriet in Spielberg? ''Red Bull en Verstappen zullen die twee races natuurlijk vol in de aanval gaan op hun eigen circuit, maar we hebben sinds de testsessies niet meer gereden. Ik denk dat we in Oostenrijk dezelfde top drie kunnen verwachten als normaal, maar wie aan de leiding staat en wat de verschillen zijn is nog onduidelijk."