Lewis Hamilton nam deel aan Black Lives Matter-protest in Londen

Lewis Hamilton blijft nog altijd dagelijks in het nieuws te komen door zijn steun aan de Black Lives Matter-protesten. Dit keer kwam het omdat de Brit gisteren deelnam aan het protest in Londen. Na het protest plaatste hij een foto van zichzelf tijdens het protest op zijn Instagram, waar hij duidelijk zijn gezicht had gedekt en een shirt droeg met 'Black is a Vibe'. Ook hield hij zoals vele anderen een stuk karton vast waarop Black Lives Matter stond.

Die foto werd gevolgd door een video, schijnbaar geschoten vanuit Hamilton's standpunt van het protest met wat klinkt als Hamilton's stem waarneembaar in het gezang. De foto en video van het protest volgden twee uur na een door Hamilton geplaatst bericht waarin hij verwees naar de 'stilte' over discriminatie die hij weken geleden bekritiseerde.

"Je stilte is nog steeds oorverdovend. Je mag dan niet racistisch zijn in je stilte, maar we willen dat je ANTI-racistisch bent. Dat betekent dat we je nodig hebben om jezelf en anderen te onderwijzen. Spreek ons ​​uit om ons te helpen bewust te maken van de onrechtvaardigheden en vooroordelen waarmee zwarte mensen en mensen van kleur dagelijks worden geconfronteerd en waar ze al honderden jaren mee worden geconfronteerd."

'We kunnen vandaag niet zwijgen! We hebben je stem nodig. We hebben je nodig om uit je comfortzone te komen en ons te steunen door antiracistisch te zijn en mensen te laten weten waar je staat in dit gevecht. Moedig je familie, vrienden en collega's aan zodat we kunnen blijven veranderen!"

More action from @LewisHamilton to go with his words. The #F1 world champion seemingly in with the masses for a #BlackLivesMatter march in London today. pic.twitter.com/VLwds9liHK — Scott Mitchell (@SMitchellF1) June 21, 2020

The Hamilton Commission

Lewis Hamilton spreekt zich sterk uit via social media tegen racisme en verkondigd graag zijn duidelijke mening. Dit resulteerde afgelopen weekend in de aankondiging van de oprichting van The Hamilton Commission. Dit is een onderzoeksinitiatief in samenwerking met de Royal Academy of Engineers om manieren te verkennen om autosport te gebruiken om meer jongeren te betrekken wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

"Het onderzoekt gebieden zoals het ontbreken van rolmodellen en loopbaanservices op scholen, mogelijkheden om meer zwarte jongeren te betrekken met buitenschoolse opleidingen voor deze vakken. Belemmeringen die voorkomen dat mensen met een meer diverse achtergrond toetreden tot de race-industrie, en problematische wervingspraktijken die ertoe leiden dat minder zwarte afgestudeerden instromen technische beroepen", schreef Hamilton.

Hamilton beschreef zijn gevoel eerder als 'volledig overweldigd door woede' bij raciaal onrecht en lokte een reeks ondersteunende reacties uit van zijn rivalen.