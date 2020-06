Sebastian Vettel weigert salarisvermindering bij Ferrari

Eerder deze week werd bekend dat Charles Leclerc akkoord is gegaan met 25 procent salarisvermindering vanwege de coronacrisis. Volgens berichten in Italiaanse media is zijn teamgenoot Sebastian Vettel niet akkoord gegaan waardoor de spanningen in Maranello hoog oplopen.

Leclerc duidelijk eerste man bij Ferrari

De situatie tussen Vettel en Ferrari lijkt te escaleren. Teambaas Mattia Binotto gaf ook al een dikke pluim in de media richting Charles Leclerc die schijnbaar vrijwillig zijn salaris verminderd heeft. De vermindering in salaris zou rond de 12 miljoen euro per jaar schelen voor de Monegask. Sebastian Vettel werd hierbij niet genoemd en nu is te begrijpen waarom.

Tegenover La Stampa zei Binotto: "Ik sprak met Charles over de testsessie in Fiorano voor de Oostenrijkse Grand Prix en bedankte hem voor zijn spontane steun aan ons kostenreductieprogramma."

Vettel wil wel helpen

De Duitse pers heeft op het verhaal gereageerd door op te merken dat Vettel in feite geld heeft gedoneerd in Italië en elders in Europa als direct gevolg van de coronacrisis.

"Vettel wil helpen, maar hij beslist liever zelf waar en hoe in plaats van deze beslissing over te laten aan Ferrari", aldus Bild-journalist Lennart Wermke.