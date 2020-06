Max Verstappen behoort tot drie rijkste sporters van Nederland

Max Verstappen is pas 22 jaar oud maar begint over twee weken aan zijn zesde Formule 1-seizoen. Dat heeft hem geen windeieren gelegd want volgens de nieuwe uitgave van Quote behoort onze landgenoot tot de top 3 van rijkste sporters van Nederland.

Slechts 2 Nederlanders verdienen meer geld met hun werk en de sport die ze beoefenen, maar grote kans dat je nog nooit van ze hebt gehoord.

Vermogen Max Verstappen 65 miljoen

Quote heeft een nieuwe berekening gemaakt en daaruit blijkt dat Max Verstappen er flink op vooruit is gegaan ten opzichte van 2019. Vorig jaar stond de Red Bull-coureur op de zesde plaats met een geschat vermogen van 40 miljoen, inmiddels bezet onze Max de derde plaats met een vermogen rond de 65 miljoen euro.

De nummer twee en één op de lijst worden bezet door honkballers Kenley Jansen (93 miljoen) en Xander Bongaerts (156 miljoen). Gezien de bedragen die in de Formule 1 omgaan en de toekomst van Verstappen is de verwachting dat de Formule 1-coureur deze twee landgenoten de komende jaren zal inhalen op de ranglijst.

Met de derde plaats staat Verstappen onder andere boven voetballers als Virgil van Dijk en Memphis Depay.

Top 11 rijkste sporters van Nederland

1. Xander Bongaerts (Honkbal) - 156 miljoen euro

2. Kenley Jansen (Honkbal) - 93 miljoen euro

3. Max Verstappen (F1) - 65 miljoen euro

4. Andrelton Simmons (Honkbal) - 53 miljoen euro

5. Virgil van Dijk (Voetbal) - 37 miljoen euro

6. Didi Gregorius (Honkbal) - 35 miljoen euro

7. Ozzie Albies (Honkbal) - 34 miljoen euro

8. Nigel de Jong (Voetbal - 33 miljoen euro

9. Klaas-Jan Huntelaar (Voetbal) - 31 miljoen euro

10. Georginio Wijnaldum (Voetbal) - 30 miljoen euro

11. Memphis Depay (Voetbal) - 26 miljoen euro