Kimi Raikkonen niet roestig na lange pauze: "Ik ben fit"

Het 2020-seizoen gaat pas volgende maand van start, maar Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen verwacht niet te worstelen met zijn ritme in Oostenrijk, ook al rijden Formule 1-coureurs sinds eind vorig jaar niet meer.

De Fin is in het algemeen altijd terughoudend over zijn conditie. De oudste coureur van de grid was één van de weinige die niet actief was in het online racen. De overige Formule 1-coureurs hebben allemaal deelgenomen aan de online races van de Formule 1 of andere organisatoren.

Sommigen, zoals de teamgenoot van de Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi, denken dat de coureurs 'roestig' zullen zijn zodra het eerste Europese seizoen van acht races van start gaat. Maar de coureur met de meeste Formule 1-ervaring zei: "Ik denk niet dat het voor ons coureurs veel verschil zal maken."

Al is de Fin niet actief in de onlineracewereld, heeft hij wel zijn conditie op pijl gehouden. "Ik heb getraind en ben actief bezig geweest met sporten. Weg zijn van de auto is iets dat we elke winter doen, dit is net iets langer dan normaal, maar het voelt hetzelfde als we weer in de auto zitten."

Max Verstappen denkt geen last te hebben van pauze

Het 2020-seizoen was in Spanje van start gegaan met de wintertests en in Australië zou het circus het seizoen openen, maar door het coronavirus werd die race gecanceld. Door dat virus zijn er alleen races zonder publiek toegestaan. Max Verstappen denkt dat racen voor lege tribunes raar zal zijn, maar veel last zal hij niet hebben van de extra lange winterstop. "Ik denk dat we maar een paar ronden nodig hebben om weer op de limiet te rijden. We racen al zo lang dat deze drie of vier maanden geen probleem zullen zijn."