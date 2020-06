Toto Wolff: "Geen zekerheid dat ik volgend jaar nog teambaas ben"

Toto Wolff is de teambaas van het dominantste Formule 1-team van de afgelopen jaren. Onder zijn leiding pakt het Duitse Mercedes vrijwel ieder jaar twee titels. Toch weet de Oostenrijker niet of hij na 2020 nog teambaas is in de Formule 1.

Twee maanden geleden kocht hij tevens aandelen Austin Martin, dat volgend jaar ook haar eigen Formule 1-team heeft aangezien het de plek van Racing Point overneemt. Sinds dat moment is Wolff in gesprek met Daimler. CEO Ola Kallenius voert de gesprekken met Wolff over zijn toekomst bij Mercedes. Volgens bronnen is Kallenius niet perse een fan van het F1-team van Mercedes, net als dat hij en Toto Wolff niet altijd door één deur kunnen.

Toen de krant Osterreich hem vroeg naar de situatie zei Wolff hierover: "Ik blijf sowieso tot het einde van dit seizoen bij Mercedes als teambaas. Ik ben nu echter aan mijn achtste jaar bezig en we hebben 6 keer de titel gewonnen. Ik vraag mijzelf ook vaak af of ik nog steeds de beste man ben voor deze positie."

"Is mijn motivatie nog steeds hetzelfde als voorheen? Krijg ik er nog steeds genoeg positieve energie uit? Wat ik wil voorkomen is dat van 'heel goed' naar 'goed' ga en de prestaties minder worden."