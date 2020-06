Keert Formule 1 terug naar de Indianapolis Motor Speedway?

De kans bestaat dat de Formule 1 in 2021 weer op het 'normale' circuit van de Indianapolis Motor Speedway gaat racen. IndyCar-eigenaar Roger Penske gaf tegenover Sirius XM toe de mogelijkheden voor een Grand Prix op de baan die jaarlijks gastheer is voor de beroemde Indy 500 te verkennen voor 2021, 2022 of 2023.

Indianapolis was in 2007 voor laatst het decor voor een Formule 1-race. In 2005 vond er een van de grootste debacles uit de recente geschiedenis van de koningsklasse van de autosport plaats. Alle teams met Michelin-banden moesten zich voor de start van de race terugtrekken omdat hun rubber niet bestand was tegen de kombocht voor opkomen van het rechte stuk. Daardoor stonden er slechts drie teams (Ferrari, Jordan en Minardi) en dus maar zes rijders op de grid, tot grote woede van de Amerikaanse toeschouwers.

Desaniettemin ziet Indianapolis een hernieuwde samenwerking met de Formule 1 dus wel zitten. Penske overweegt om weer een Grand Prix naar het beroemde circuit te halen, mogelijk volgend jaar al.

Austin en Miami

De ambities van Indianapolis werpen vragen op over de toekomst van de Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin. Dat circuit dreigt belangrijke (en omvangrijke) subsidies kwijt te raken nu ze door de uitbraak van het coronavirus geen toeristen meer kunnen lokken. Miami is ook al een tijdje bezig met het op poten zetten van een Formule 1-evenement. De stad in de staat Florida denkt in 2022 op de Formule 1-kalender te staan. Met Indianapolis, Austin en Miami zouden de Verenigde Staten in de nabije toekomst zomaar drie Grands Prix kunnen organiseren, al is het niet ondenkbaar dat minstens een van deze drie (potentiële) races sneuvelt.