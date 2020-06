Mercedes presenteert 'nieuwe normaal' tijdens test in Silverstone

Mercedes heeft vandaag laten zien wat de 'nieuwe norm' is die de Formule 1 zal doormaken wanneer de sport over iets meer dan drie weken terugkeert. De originele racekalender van 2020 is geschrapt in het licht van het coronavirus. Oostenrijk start nu het seizoen met twee opeenvolgende races op de Red Bull Ring op 5 en 12 juli.

Voorafgaand aan de start van het seizoen heeft Mercedes ervoor gekozen om deel te nemen aan een tweedaagse test op het Silverstone Circuit, waar later dit jaar ook twee Grand Prixs worden gehouden.

Mercedes test in Silverstone met de W09-auto van 2018, waarmee Lewis Hamilton zijn vijfde wereldtitel wist te pakken, terwijl Mercedes met dank aan Hamilton en Valtteri Bottas opnieuw de constructeurstitel wist te winnen.

Bottas reed vandaag in de wagen, woensdag zal Hamilton achter het stuur kruipen. Ook teambaas Toto Wolff is aanwezig op het circuit.

Testbeperkingen betekenen dat coureurs geen auto's mogen besturen op de baan die voldoen aan de voorschriften van het vorige seizoen, het huidige seizoen en het volgende seizoen.

Ferrari is ook van plan een test uit te voeren om het team vooruit te helpen voor het nieuwe seizoen, maar de fijnere details van die test zijn nog niet bekend.

Wanneer het seizoen weer wordt hervat, worden teams gedwongen zich te houden aan strikte veiligheids- en hygiënerichtlijnen. Er zullen regelmatig COVID-19-tests plaatsvinden en het is teamleden verboden om te communiceren met medewerkers van andere teams.