FIA-president Jean Todt: "Alle F1-teams worden geraakt door coronacrisis"

Volgens de FIA-president Jean Todt zijn er meer dan twee Formule 1-teams die pijn lijden door de coronacrisis. In feite wordt iedereen in de Formule 1 geraakt door het sluiten van de fabrieken en doordat er niet geracet wordt, wat invloed heeft op de financiële kant van de sport en dus ook op de teams.

In gesprek met La Presse sprak de Fransman zich uit over de huidige situatie. Todt: "De epidemie heeft financiële gevolgen die niet beperkt zijn tot één of twee teams in de Formule 1. Het treft fabrikanten, partners, leveranciers, iedereen."

Todt blij met Renault

De Fransman ziet de problemen, maar ziet ook goede dingen gebeuren in de hoogste klasse van de autosport: "Het treft vooral bepaalde teams, zoals Williams die heeft aangekondigd dat ze op zoek zijn naar een koper. Maar we waren ook blij te vernemen dat Renault besloot om door te gaan, omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis van de auto en van de F1."

Todt zei dat er tijdens de crisis inspanningen zijn gedaan om F1 goedkoper te maken, maar wees erop dat de Formule 1 ​​op andere manieren geluk heeft om goed gepositioneerd te zijn voor de wereld na de coronacrisis.

"We realiseren ons dat als we niet hadden besloten om de F1 uit te rusten met hybride motoren, die veel kritiek kreeg toen het werd gedaan, we vandaag zouden worden bekritiseerd omdat we dat niet hadden gedaan. We hebben dus destijds de juiste beslissing genomen."