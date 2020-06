Lewis Hamilton roept op tot afbreken standbeelden van slavenhandelaren

Lewis Hamilton is de laatste dagen flink actief op zijn Instagram en dan gaat het met name over randzaken voor een F1-coureur. Het gaat niet over het racen maar wel over het racisme waar veel mensen mee bezig zijn. De zesvoudig wereldkampioen zet zich in voor de donker gekleurde mens en maakt zich druk over de mening van blanken mensen.

De afgelopen dagen zijn er al diverse standbeelden van slavenhandelaren van weleer kapot gemaakt en afgebroken. Lewis Hamilton roept regeringen op alle standbeelden van slavenhandelaren die er zijn af te breken. Hamilton schreef bij zijn bericht op Instagram: "Ons land eerde een man die Afrikaanse slaven verkocht! Alle standbeelden van racistische mannen die geld verdienden door een mens te verkopen, moeten worden gesloopt."

Tevens deelt hij een filmpje van vroeger uit zijn kartperiode, waarbij hij toen al sprak over het vele racisme waar hij te maken mee kreeg.